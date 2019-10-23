Araç takla attı:1 yaralı

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– Tekirdağ’da ÇorluÇerkezköy yolunda meydana gelen kaza trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ÇorluÇerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Fatih Yiğen yönetimindeki 16 L 0114 plakalı araç Velimeşe O.S.B. mevkiinde karşıdan gelen otomobillerin uzun farları açması nedeniyle yol üzerinde kontrolden çıktı. Virajı alamayarak tarlalara uçan otomobil takla attı. Araç sürücüsü Fatih Yiğen hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:26

YATSI 19:46

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