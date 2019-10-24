Tekirdağ’da sis etkili oldu Görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sis etkili oldu. Zaman zaman görüş mesafesi 60 metreye kadar düşerken, araç sürücüleri zorluk yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis 10.00 itibariyle dağıldı.

TEKİRDAĞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:25

YATSI 19:45

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