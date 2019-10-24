Kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda telefonlarına cevap vermediği için tartıştığı kadını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Çorlu’da Zafer Mahallesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesinin arkasında yer alan boş alanda meydana gelmiş, iddialara göre her ikisi de evli olan A.D. (40) ile N.G (34) boş arazide bir süre konuştuktan sonra ilk anda tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanındaki bıçakla N.G.’yi defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesine sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının emniyetteki ilk ifadesinde N.G. ile bir süredir arkadaşlık ettiklerini, son dönemde telefonlarına cevap vermemeye başlayınca kendisini kıskandığını, olay günü de bir araya gelerek bir süre alkol aldıklarını ardından yaşanan tartışmada alkolün de etkisi ile olayın yaşandığını söylediği kaydedildi.

TEKİRDAĞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:25

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.