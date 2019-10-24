Çorlu sisli bir güne uyandı

Bugün ne oldu?

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sisli bir sabaha uyanan Çorlu’da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kaza riskini göz önünde bulunduran polis ekipleri geçiş noktalarında tedbir alarak trafiğin kontrollü seyretmesini sağladı.

Sabah saatlerinde binaların sis içinde kaybolduğu Çorlu’da güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sis de dağıldı.

TEKİRDAĞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:25

YATSI 19:45

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