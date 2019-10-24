Tren kazasında kolunu kaybeden anneye robotik kol müjdesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında sol kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk’e robotik kol müjdesi verildi.

Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasında sol kolunu kaybeden bir çocuk annesi Nurduvan Aktürk için Tekirdağ Valiliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu harekete geçti.

Tekirdağ Devlet Hastanesi Başekimliğinde düzenlenen programda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Tekirdağ Devlet Hastanesi Şube Müdürü Tolga Atasever ve Tekirdağ Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Dr. Hülya Becerir tarafından Nurduvan Aktürk’e robotik kol müjdesi verildi. Müjdeli haberi veren Dr. Hacı Bayram Zengin, "Bugün burada bir araya gelme sebebimiz Nurduvan teyzemize müjdeli bir haber vermek Allah’ın izniyle bakanımızın ve valimizin tespitleri ve talimatlarıyla yeni bir robotik kol hazırlandı. Siparişi verildi inşallah kısa zaman içerisinde de Nurdan teyzemiz koluna kavuşacak" dedi.

Müjdeli haberi alan ve çok mutlu olduğunu ifade eden Nurduvan Aktürk, "Bir çiçeği nasıl tutabiliyorum,bir çocuğu kucağında böyle tutamazsın ama kolum olduğu zaman rahatlıkla ben de torunumu kucağıma alabileceğim, çok şükür Allah’a hepsine duacıyım" ifadelerini kullandı.

Müjdeli haber sonrasında Nurduvan Aktürk'e Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin tarafından çiçek takdim edildi.

TEKİRDAĞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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