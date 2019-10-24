Tekirdağ’da bebek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde mesire alanında çöp poşetine sarılmış halde kız bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesi Kambursöğüt mesire alanında mesire alanında yöresel ürünler satan bir kişi dere üzerinde bulunan köprünün altında büyükçe bir poşet olduğunu fark etti. Poşeti açtığında battaniyeye sarılı halde bebek cesediyle karşılaşan esnaf durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık iki gün önce bu mevkiye atıldığı tahmin edilen bebek cesedi ile ilgili bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alırken, bebeğin cansız bedeni Saray Cumhuriyet Savcısının Alper Özdemir'in Saray Devlet Hastanesinde ki ön incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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