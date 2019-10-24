Malkara Adliyesi veda yemeğinde buluştu

Emekliye ayrılan Malkara Cumhuriyet Savcılığında görevli Katip Saime Zobarlar ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına tayini çıkan savcılık şoförü Erdem Sonsuz için Malkara Adliyesi’ndeki mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.



Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir restoranda düzenlenen veda yemeğine, ilçede görev yapan Cumhuriyet Savcıları Özdemir Dede, Hüseyin Demir ve Sait Yiğitbaşı, adliye personeli, kaymakamlık, emniyet ve jandarmadan gelen davetliler katıldı. Gecenin önemine değinen Malkara Cumhuriyet Başsavcısı Özdemir Dede, “Arkadaşlarımız için düzenlediğimiz veda yemeğinde bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında söylenecek pek fazla bir şey yok. Tayini çıkan Erdem Bey ve emekliye ayrılan Saime Hanım'ın düzenli, disiplinli ve çalışkanlığıyla bizler son derece memnunduk. Gönül isterdi ki daha fazla çalışalım. Kendileri benim için iyi birer insandı. Kendilerini böyle hatırlayacağım. Saime Hanım'a emeklilik hayatında eşiyle, çocuklarıyla beraber inşallah uzun yıllar diliyorum. Erdem Bey'e de Tekirdağ’daki görevinde başarılar diliyorum. İnşallah irtibatımızı hiçbir zaman koparmayız. İyi insanlar unutulmaz. Biz unutmayız, umarım ki onlar da bizi unutmazlar. Hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.



28 yıldır yürüttüğü savcılık katipliği görevinin emekliliği nedeniyle sona erdiğini ifade eden Saime Zobarlar, “Böyle uğurlanmak, benim için büyük bir mutluluk. 28 yıldır görev yaptığım bu meslekte gerçekten güzel anılarım oldu. Gerek amirlerimle gerek arkadaşlarımla iyi geçindiğime inanıyorum. Bazen tatsızlıklar da oldu, kırdım, kırıldım. Fakat neticesinde güzel günler geçirdik. Emeklilik inşallah herkese nasip olsun. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sohbet ortamında geçen yemek, plaket takdiminin ardından son buldu.

TEKİRDAĞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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