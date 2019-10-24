Öğrenciler ve polislerden Mehmetçiğe asker selamlı destek

Tekirdağ'da eğitim veren Yıldızkent Ortaokulu öğrencileri, geçtiğimiz günlerde karakolda bıçaklı saldırıya uğrayan bir polis memuruna geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası öğrenciler ve polis memurları karakol önünde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam gönderdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Yıldızkent Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Levent Akın ve Türkçe Öğretmeni Erkin Saçar ile birlikte Kapalı İlçe Karakolu’nu ziyaret etti. Değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, karakolda bıçaklı saldırıya uğrayan talihsiz emniyet mensubuna geçmiş olsun dileklerini ileten öğrenciler, polis abi ve ablalarına merak ettiklerini de sorma fırsatı buldu. Kendilerini ziyaret eden Yıldızkent Ortaokulu'na teşekkürlerini ileten karakol personeli ise, öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.



''Teşekkür ederiz''

Gerçekleştirilen ziyaret hakkında konuşan Yıldızkent Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Erkin Saçar, ‘’Geçtiğimiz hafta ilçemiz polis memurunun bıçaklanarak yaralanmasına oldukça üzülen öğrenciler Polis Karakolunu ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulunup, Emniyet teşkilatımızın acısını paylaşıp onlara destek verdiler. Ayrıca Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize de selam göndererek ‘Yanındayız’ mesajı verdik. Tüm emniyet teşkilatımıza ve polislerimize teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaret sonrası öğrenciler ve polis memurları karakol önünde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam gönderdi.

TEKİRDAĞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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