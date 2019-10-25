Ergene Velimeşespor, Elazığspor’u konuk edecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında Ergene Velimeşespor, cumartesi günü sahasında Elazığspor’u konuk edecek.
Tekirdağ’ı TFF 2.Lig Kırmızı grupta temsil eden Ergene Velimeşespor bu hafta sonu saat 13.30'da Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadelede rakibini yenmek isteyen Ergene Velimeşespor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Ergene Velimeşespor ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 8 puanla 13. sırada yer alan mavibeyazlılar Elazığspor’u yenerek haftayı 3 puan ile kapatmak istiyor. Elazığspor ise 3 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu arada TFF Elazığspor'a 3 puan silme cezası vermişti.
TEKİRDAĞ
25 Ekim 2019 Cuma
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