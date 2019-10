Çorlu’nun kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Kasım'da gerçekleştirilecek tören ve kutlama programıyla anılacak.

Çorlu’nun düşman işgalinden kurtuluş günü olan 1 Kasım, her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek tören ve programlarla kutlanacak. Çorlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl programı 1 Kasım Cuma günü saat 9.15’te Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak. Çelenk sunumu sonrasında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunacak İstiklal Marşı ile tören sona erecek. Törenin son bulmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda (belediye binası önünde) kutlama programı yapılacak. İstiklal Marşı okunduktan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilecek. Ardından kurtuluş günü ile ilgili öğrenciler tarafından şiirler okunacak. Çorlu Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisinin sonrasında Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu tarafından konser verilecek. Düzenlenecek program hakkında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çorlu’nun düşman işgalinden kurtarılarak bağımsızlığa kavuşmasında, eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği gösteren kahraman atalarımız bizlere bu güzel vatan toprağını miras bıraktı. Bizler de bu unutulmaz günü her yıl çeşitli etkinliklerle kutlayarak anıyoruz. 1 Kasım Çorlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinliklerine tüm halkımız davetlidir.” dedi.

