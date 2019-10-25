Türk Kızılayı ile Unibutik protokolü yenilendi

Namık Kemal Üniversitesi ile Türk Kızılayı arasında, geçtiğimiz yıl imza edilerek Sosyal Yaşam Merkezi’nde faaliyetlerine başlayan ve üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ve kuşamlarının ücretsiz olarak sağlanmasını ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan UNİBUTİK projesinin protokolü, düzenlenen imza töreniyle yenilendi.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde, protokolü üniversite adına Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve Türk Kızılayı adına Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen imzaladı. İhtiyaç sahibi öğrenciler için gerçekleştirilen bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Şahin, “Hiçbir öğrencimizin imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasını istemiyoruz. Ayrıca bu projenin paylaşım kültürü ve yardımlaşmanın da gençler arasında yaygınlaşmasını tesis edeceğine inanıyorum” dedi. Tüm çabalarının öğrencilerin daha iyi ve eşit koşullarda öğrenim görmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, ihtiyaç sahibi öğrenciler için gayretlerinin süreceğini sözlerine ekledi. Türk Kızılayı adına protokolü imzalayan Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen ise UNİBUTİK projesi hakkında bilgi vererek, “Bu proje ile gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğimizin mimarları arasında yardımlaşma, paylaşma, gönüllülük duygularını da pekiştirmekteyiz. Bu kavramlar, gençlerimizin yaşamlarının merkezine işlenerek onların toplumsal sorumluluğun bir parçası olmalarına da olanak sağlayacaktır” dedi ve ihtiyacı olan öğrencilere giyim yardımı ulaştıracak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile gerçekleşen bu işbirliğinin hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

TEKİRDAĞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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