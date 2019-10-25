Tekirdağ'da 'Okullar Hayat Olsun' projesi ile okullar güzelleşecek

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında 'Okullar Hayat Olsun' projesi için protokol imzalandı.

Kamu kaynaklarının daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için okulların okul saati dışında, hafta sonları ve yaz aylarında da hizmet sunan kurumlar haline dönüştürülmesi için uygulanan 'Okullar Hayat Olsun' projesi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Şilli, Belediye Başkanı Nebi Tepe, Orman İşletme Müdürü Ali Şen tarafından bir protokol imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında Tekirdağ İl Orman Müdürlüğü, ilçedeki tüm okulların gezilerek dikilecek fidan sayısının belirlenip, önümüzdeki süreçte fidanların okullara gönderileceğini açıkladı.

İlçe belediyesi de ilçedeki okul bahçelerinin düzenlemesini gerçekleştireceğinin sözünü vererek, ödenek ayırdığını duyurdu. Muratlı Gençlik ve Spor Müdürlüğünün okulların ihtiyacı olan spor araç gereçlerini temin edeceği açıklandı. Toplam 13 maddelik protokolün üç yıl süreli olduğu ve ihtiyaç halinde uzatılabileceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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