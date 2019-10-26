Yaşlı adama midibüsün çarpma anı kamerada

TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, midibüsün çarpması sonucu yaralanan Hüseyin Tam (94), hastanede tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Malkara -Şarköy karayolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kavakçeşme´de oturan 6 çocuk babası Hüseyin Tam, Tekirdağ´daki yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Karayolu üzerinde duran Hüseyin Tam, TekirdağŞarköy seferini yapan midibüsü durdurdu. Ardından da midibüse binmek için yolun karşısına geçti. O sırada geri gelen midibüs Hüseyin Tam'a çarptı. Yaralanan Tam, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi´ne sevke edilen Hüseyin Tam, tedaviye alındı.
Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
TEKİRDAĞ
26 Ekim 2019 Cumartesi
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