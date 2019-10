Ergene Belediyesi, Akıllı Saha Projesi çalışmalarına başladı

Akıllı belediyecilik uygulamalarına öncülük eden Ergene Belediyesi ilçe sınırlarının bütününe taşıyacak olan Akıllı Saha projesi çalışmalarına başladı.

Ergene’de uygulanacak olan akıllı saha projesi ile ilçe sınırları içinde ki tüm binaların ve bağımsız bölümlerin tespiti ile güncel bir veri tabanı oluşturulacak, tüm bina ve bağımsız bölümlere; yönetmeliğe uygun numarataj çalışması yapılacak. Her bağımsız birimin kapısına açık adreslerinin yer aldığı, adres kodlarını içeren kare kodlu akıllı etiketler yapıştırılacak. Her bağımsız bölümün kapısında ve bina kapısında bulunan etiketler sayesinde vatandaşlar adres karışıklığı sorunundan kurtulacak. Kare kod ile akıllandırılan bağımsız bölümler belediye otomasyon sistemi ile entegre edilecek.

Ergene Belediyesi’nin hayata geçirdiği Akıllı Saha Projesi ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Hızla büyüyen Ergene’mizde yeni yapılar inşa ediliyor, yeni sokak ve caddeler kuruluyor. Bu hızlı değişim bir yandan mevcut bilgilerin güncellenmesi ihtiyacını doğururken öte yandan yeni bir hizmet anlayışını zorunlu kılıyor. Vatandaşlarımız artık kamu kurumlarında saatlerce kuyruk beklemek, onlarca belgeyi bir araya getirmek ve ertesi güne sarkan işlemlerle uğraşmak istemiyor. İşte bu ihtiyaçlara yanıt vermek, ilçemizi geleceğe dair bir adım daha yaklaştırmak için önemli önemli bir projeye imza atıyoruz. Akıllı saha projesi kapsamında, tüm binalarımıza, taşınmazlarımıza, sokaklarımıza, caddelerimize ilişkin bilgilerimizi güncelliyoruz. Amacımız bilgisayar ortamında sizlere en hızlı hizmeti verecek veri tabanı oluşturmak. Sizler de akıllı saha projesine dahil olarak belediyemizde yapacağınız her türlü beyan, ruhsat ve imar işlerinizi kısa sürede halledebileceksiniz. Belediyemiz böylece olağanüstü durumlar ve afetlerde yardım ihtiyaçlarını hızla tespit edip, harekete geçebilecek. Sevgili Ergeneli hemşerilerim, Akıllı Saha projesinde görev alan tüm arkadaşlarımız belediyemizin logosunu taşıyan bir yaka kartı taşımaktadır. Sizlerden projemizin verimli ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için görevli arkadaşlarımıza yardımcı olmanızı bekliyorum. Daha mutlu, daha çağdaş bir Ergene için göstereceğiniz desteğe şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Ergene Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu bu projede yer alan personel Akıllı Saha çalışmalarına başladı.

