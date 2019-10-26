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Emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Çorlu'da uzun yıllar polis memurluğu yapan emekli polis memuru Hasan Yalel geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yalel, Merkez Garaj Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

Çorlu’da uzun yıllar polis memurluğu yapan emekli polis memuru Hasan Yalel geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yalel, Merkez Garaj Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda uzun yıllar görev yapan emekli polis memuru Hasan Yalel, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yalel, Merkez Garaj Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı’na defnedildi. Yalel’in cenazesine beraber görev yaptığı eski Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ulvi Akcan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu Emekli Polisler Derneği Başkanı Dursunbey Çebi, mesai arkadaşları ve Yalel ailesinin yakınları katıldı.

TEKİRDAĞ

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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