Emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

Çorlu’da uzun yıllar polis memurluğu yapan emekli polis memuru Hasan Yalel geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yalel, Merkez Garaj Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda uzun yıllar görev yapan emekli polis memuru Hasan Yalel, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yalel, Merkez Garaj Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı’na defnedildi. Yalel’in cenazesine beraber görev yaptığı eski Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ulvi Akcan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu Emekli Polisler Derneği Başkanı Dursunbey Çebi, mesai arkadaşları ve Yalel ailesinin yakınları katıldı.
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26 Ekim 2019 Cumartesi
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