TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 5 - Elazığspor:1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Ergene Velimeşespor sahasında konuk ettiği Birevim Elazığspor'u 51 mağlup ederek 48 gün sonra yeniden 3 puan aldı.

Lige deplasmanda aldığı Sakaryaspor ve evinde aldığı Uşakspor galibiyetleri ile başlayan, Ankara Demirspor, Etimesgut Belediyespor, Vanspor, Kastamonuspor 1966 ve Bayburt Grup Özel İdare takımlarına yenilen ve Sivas Belediyespor ile Eyüpspor takımları ile berabere kalan Ergene Velimeşespor 48 gün süren galibiyet özlemine Elazığspor karşısında noktayı koydu.

Velimeşe Stadı'nda oynanan maçta kaptan Fatih’in penaltıdan kaydettiği golle Elazığ temsilcisi karşısında öne geçen Ergene Velimeşespor, Fırat Sefa Öncü’nün golüne engel olamayınca skora denge geldi. Sinan Uzun’un 30. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 21 önde giren Ergene Velimeşespor, ikinci yarıda da 59. dakikada Savaş Taga, 70. dakikada Sergen Yakupçebioğlu ve 79. dakikada Birol Yılmazer’in golleri ile karşılaşmadan 51 galip ayrıldı.

Ligin yeni takımı Ergene Velimeşespor bu galibiyetle ligde 10 maç sonunda puanını 11’e yükseltti.

Ergene temsilcisi gelecek hafta İstanbul deplasmanında grup lideri Tuzlaspor takımına konuk olacak.

TEKİRDAĞ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:22

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.