Karaca’dan Ergene’ye tarihi yatırım müjdesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ergene İlçe Başkanı Av. Cem Karaca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Tekirdağ’da gerçekleştirilen toplantının ardından Ergene’ye tarihi yatırımlar yapılacağının müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası ilçe başkanları ve belediye başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini ve kendisinin de bu toplantıda yer aldığını kaydeden AK Parti Ergene İlçe Başkanı Av. Cem Karaca, toplantıdan Ergene için çıkan yatırım kararlarının müjdesini verdi.

Toplantıda Ergene’de Gençlik ve Spor Bakanlığının acil yatırım yapması gerekliliğini dile getirdiğini aktaran Karaca, “Taleplerimizin ardından bakanımız, Ergene için kapalı spor salonu, gençlik merkezi 2 ayrı mahalle tipi spor sahası bir adet de üstü kapanır tenis kortu ve alanı yapılması için kurmaylarına bizzat talimarını verdi. Bu yatırımlar en kısa sürede Ergene ilçemize kazandırılacak. Daha önce Ergene’ye yapılacağı açıklanan hastane, karakol ve okul yatırımları ile spor alanındaki bu yatırımlar birleşince Ergene’nin de çehresi değişecek” dedi.

TEKİRDAĞ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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