Tekirda\u011f Do\u011fa Koruma Milli Parklar \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri av sezonunun ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan avlak alanlar\u0131 mesken tutan av merakl\u0131lar\u0131n\u0131 denetlemeye ba\u015flad\u0131. Tekirda\u011f DKMP \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 av koruma ve kontrol ekipleri Tekirda\u011f il genelinde yap\u0131lan denetimlerde toplam 81 avc\u0131y\u0131 kontrol etti. Usuls\u00fcz av yapan 6 ki\u015fiye idari yapt\u0131r\u0131m uygulayan ekipler 2 adet t\u00fcfek ile bir adet kekli\u011fe de el koydu. Av tutkunlar\u0131n\u0131 kurallara riayet etmeleri konusunda ikaz eden yetkililer denetimlerin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclece\u011fini kaydetti.