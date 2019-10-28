Kızılpınarspor, rakibine bir düzine gol attı

Tekirdağ 1. Amatör Lig C Grubu’nda mücadele eden Kızılpınarspor, evinde Çukuryurtspor’u 120’lık skorla mağlup etti.

Tekirdağ 1. Amatör Lig C Grubu’nda mücadele eden Kızılpınarspor ve Çukuryurtspor, 29 Ekim Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Gol yağmurunun olduğu maçın kazananı Bayram (3), Önder (2), Şahin, İlker, Onur, Naim, Sinan ve Enis’in golleriyle Kızılpınarspor oldu. Mücadeleden 120’lık skorla galip ayrılan Kızılpınarspor, puanını 15’e yükseltti. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Çukuryutspor ise 3 puanda kaldı.

TEKİRDAĞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:19

YATSI 19:39

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