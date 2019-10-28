Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Cumhuriyet bizlere bırakılmış en büyük eserdir”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde 'Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir” dedi.

"Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demokratik cumhuriyet rejimi ile kat ettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir" diyen Başkan Yüksel, “Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayıştan taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk'ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım" açıklamasında bulundu.

Başkan Yüksel mesajının sonunda, “Bizi aydınlık geleceğimize taşıyan bu inançla, cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

TEKİRDAĞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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