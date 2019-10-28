ÇBSK’dan farklı galibiyet

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), ligdeki üçüncü maçında evinde UPS takımını 8853 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maça arka arkaya bulduğu sayılarla başlayan ÇBSK, rakibine üstünlük kurdu ve ilk periyodu 2810 önde kapattı. Sahasında oynamanın verdiği avantajı sürdüren ÇBSK, ikinci periyotta da ardı ardına ürettiği sayılarla ilk yarıyı 4923 önde tamamladı. ÇBSK, üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyarak skoru 6934 yaptı.

Seyirci desteğini arkasına alan ve iyi savunma yaparak sayı üretmeyi sürdüren Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, maçı 8853 galip tamamladı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki ikinci galibiyetini alan ÇBSK, ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Çorlu ekibi, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki dördüncü hafta maçında 3 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda, Erzurum BŞB Gençlik ile karşı karşıya gelecek.

TEKİRDAĞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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