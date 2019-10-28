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ÇBSK’dan farklı galibiyet

İHA

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), ligdeki üçüncü maçında evinde UPS takımını 8853 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

ÇBSK’dan farklı galibiyet

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), ligdeki üçüncü maçında evinde UPS takımını 8853 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maça arka arkaya bulduğu sayılarla başlayan ÇBSK, rakibine üstünlük kurdu ve ilk periyodu 2810 önde kapattı. Sahasında oynamanın verdiği avantajı sürdüren ÇBSK, ikinci periyotta da ardı ardına ürettiği sayılarla ilk yarıyı 4923 önde tamamladı. ÇBSK, üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyarak skoru 6934 yaptı.
Seyirci desteğini arkasına alan ve iyi savunma yaparak sayı üretmeyi sürdüren Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, maçı 8853 galip tamamladı.
Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki ikinci galibiyetini alan ÇBSK, ligde dördüncü sıraya yükseldi.
Çorlu ekibi, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki dördüncü hafta maçında 3 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda, Erzurum BŞB Gençlik ile karşı karşıya gelecek.

TEKİRDAĞ

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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