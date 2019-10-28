Kaymakam Sarılı’dan 29 Ekim kutlaması

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü bu yılda milletçe büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz diyen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm yokluklara rağmen bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olacak olan bir zaferle çıkan Türk milleti, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarının ardında Türk milletinin fedakarlığı, vatan sevgisi ve azmi vardır. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin timsali olan cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm Çorlulu hemşehrilerimin ve büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyorum” ibarelerine yer verdi.

TEKİRDAĞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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