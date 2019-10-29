29 Ekim heyecanı Tekirdağ’da başladı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ Muratlı ilçesinde törenler düzenlendi. Vergi Dairesi önünden başlayan Cumhuriyet yürüyüşü ile programın startı verildi.

Kalabalık halk kitlesi Hürriyet Meydanı’nda toplandı. Atatürk büstüne sırasıyla Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tüm daire amirlerinin meydanda hazır bulunduğu görüldü.

Öte yandan, etkinlikler kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayarak, resepsiyonun ardından saat 10.00’da Atatürk Stadyumundaki program ile sürecek.

TEKİRDAĞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:38

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