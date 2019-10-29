Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirildi

TEKİRDAĞ'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle deniz kıyılarında yapılan denetimlerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu kapsamda Sualtı Grup Amirliği ekiplerince liman içerisinde yapılan kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol malzemesi olan tahta kapılar ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler malzemelerin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
TEKİRDAĞ
29 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 06:04
- GÜNEŞ 07:29
- ÖĞLE 12:59
- İKİNDİ 15:50
- AKŞAM 18:18
- YATSI 19:38