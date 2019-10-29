Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirildi

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TEKİRDAĞ'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle deniz kıyılarında yapılan denetimlerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu kapsamda Sualtı Grup Amirliği ekiplerince liman içerisinde yapılan kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol malzemesi olan tahta kapılar ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler malzemelerin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.



TEKİRDAĞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

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