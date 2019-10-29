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Tekirdağ’da köy güvenlik kameraları devrildi

İHA

Tekirdağ Malkara'da kablolara takılan bir kamyonun güvenlik kameralarının bulunduğu direği devirdiği öne sürüldü.

Tekirdağ’da köy güvenlik kameraları devrildi

Tekirdağ Malkara’da kablolara takılan bir kamyonun güvenlik kameralarının bulunduğu direği devirdiği öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İbribey Mahallesi’nin giriş çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları, bir kamyonun geçişi sırasında devrildiği iddia edildi. Yol kenarına devrilen direkteki güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından şikayet üzerine jandarma tarafından kameralara zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TEKİRDAĞ

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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