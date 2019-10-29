Tekirdağ’da köy güvenlik kameraları devrildi

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Tekirdağ Malkara’da kablolara takılan bir kamyonun güvenlik kameralarının bulunduğu direği devirdiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İbribey Mahallesi’nin giriş çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları, bir kamyonun geçişi sırasında devrildiği iddia edildi. Yol kenarına devrilen direkteki güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından şikayet üzerine jandarma tarafından kameralara zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:38

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