Ergene 100. Yıl Parkı açıldı

Ergene Belediyesi tarafından ilçenin Marmaracık Mahallesi’nde kazandırılan 100. Yıl Parkı düzenlenene törenle açıldı.

Ergene 100. Yıl Parkı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, birim müdürleri, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Açılış töreninde konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Büyük coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yılında, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Ergene ilçemizde de durmadan yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de çok güzel bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyor, bu parkımızın mahalle halkımıza, gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar her mahallemizde projelerimizi hayata geçirdik, bugün de bu projemizin açılışını sizlerle beraber yapacağız” dedi.

“Yine Marmaracık Mahallemizde büyük bir projeyi hep beraber projelendirdik” diyen Başkan Yüksel, “Kalkınma ajansıyla beraber ortak projemiz Atatürk evini ilçemizde kaymakamlık binasının yanına temelini hep beraber çok yakında atacağız. Çok güzel bir proje. Bu proje ilçemizi turizm anlamında bölgesel anlamda gelişmelere açık bir proje olduğu için canlandıracağını düşünüyorum. İnşallah bu projeyi de hep beraber açılışını yaparız. Çok yakında kalkınma ajansı ile beraber temelini atacağız” diye konuştu.

Protokol konuşmaları ve Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi öğrencilerinin gösterilerinin ardından açılış kurdelesi kesilerek park alanının resmi açılışı yapıldı.

TEKİRDAĞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:04

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