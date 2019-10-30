Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazada, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Malkara Keşan yolu üzeri ilçe girişindeki döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. yönetimindeki 59 LJ 431 plakalı otomobil, Ferruh B. yönetimindeki 22 UB 270 plakalı kamyonla çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta yolcu olarak bulunan Asiye Ergün hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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