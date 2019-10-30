Muratlı’da ilk sinema filmi çekiliyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapımcılığını Yeşilçam Film & Yapım & Prodüksiyon’un üstlendiği dram içerikli ‘Hayri Dede’ sinema filminin çekimleri başladı.

Muratlı’nın çeşitli mekânlarında sahneler çekilmeye başlanırken, filmin yönetmen koltuğunda Türk tiyatrosu ve Yeşilçam’ın ünlü ismi merhum Kemal Sunal’ın yeğeni Halit Sunal oturuyor.

Hayri Dede’nin ilk sahneleri Necati Çalışkan Caddesi ve Tren Garı etrafında çekildi. Gün boyu devam eden çekimleri caddeden geçen vatandaşlar da ilgi ile izledi.

İlçede çekim yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Halit Sunal, filmin oyuncu kadrosunu ise önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Filmde Muratlı ve yöresinin tarihi ve doğal güzelliklerinden faydalanacaklarını belirten Yapım Koordinatörü Bilal Taşpınar ise, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Muratlı’nın tanıtımına katkı verecek Hayri Dede filmi merakla bekleniyor.

TEKİRDAĞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:17

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.