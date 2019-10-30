TEK\u0130RDA\u011e B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi nce\u00a0d\u00fczenlenen t\u00f6renle restorasyonu tamamlanan T\u00fcrkMacar K\u00fclt\u00fcr Evi\u00a0a\u00e7\u0131ld\u0131.S\u00fcleymanpa\u015fa il\u00e7esindeki Ertu\u011frul Mahallesi nde restorasyonu tamamlanan T\u00fcrk-Macar K\u00fclt\u00fcr Evi, d\u00fczenlenen t\u00f6renle hizmete girdi. A\u00e7\u0131l\u0131\u015fa Tekirda\u011f Valisi Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Tekirda\u011f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Kadir Albayrak, Macaristan D\u0131\u015f Macarlar M\u00fcste\u015far\u0131 Arpad Potapi, Laszlo Keller Macaristan Ba\u015fkonsolosu, T\u00fcrk Macar Dostluk Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Istvan Szabo, kurum m\u00fcd\u00fcrleri ve davetliler kat\u0131ld\u0131. T\u00f6rende konu\u015fan Tekirda\u011f Valisi Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, T\u00fcrk-Macar dostlu\u011funun Osmanl\u0131 d\u00f6nemine kadar dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, T\u00fcrkler ve Macarlar tarih boyunca birbirleriyle g\u00fczel ili\u015fkileri olan iki ulus. 16 nc\u0131 y\u00fczy\u0131ldan 17 nci y\u00fczy\u0131l\u0131n sonuna kadar Macarlar ile atalar\u0131m\u0131z olan Osmanl\u0131 birlikte ya\u015fad\u0131. T\u00fcrkler ile Macarlar aras\u0131ndan her zaman iyi ili\u015fkiler var olmu\u015ftur dedi.B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Kadir Albayrak da T\u00fcrk-Macar dostlu\u011funda Tekirda\u011f \u0131n bir k\u00f6pr\u00fc g\u00f6revi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bu dostlu\u011fu T\u00fcrkMacar K\u00fclt\u00fcr Evi nin daha da peki\u015fti\u011fini ifade ederek, \u0130\u00e7inde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z topraklar\u0131 de\u011ferli k\u0131lan sadece havas\u0131, do\u011fas\u0131, k\u00fclt\u00fcr\u00fc, sanat\u0131 de\u011fil, i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 farkl\u0131 renkteki k\u00fclt\u00fcrleridir. Bu g\u00fczelliklerden nasibini alm\u0131\u015f \u015fansl\u0131 illerimizden biri de Tekirda\u011f d\u0131r diye konu\u015ftu.Macaristan Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Viktor Matis ise T\u00fcrkiye nin her zaman yan\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek,\u00a0 Tekirda\u011f a gelirken evime gelir gibi geliyorum her zaman. \u00c7\u00fcnk\u00fc T\u00fcrkiye de bulunan \u015fehirlerden en Macar \u015fehir Tekirda\u011f d\u0131r. \u0130kili ili\u015fkilerimiz her alan da \u00e7ok iyi. Hem ekonomi, hem siyasi olarak. K\u00fclt\u00fcr i\u015f birli\u011fimizi projeler baz\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz. Projelerden de ge\u00e7ici ve kal\u0131c\u0131 projeler var. Ge\u00e7ici projeler konserler, sergiler ve bu \u00e7e\u015fit faaliyetlerdir. Ama kal\u0131c\u0131 projeler ise ger\u00e7ekten insan haf\u0131zas\u0131nda kalan projelerdir. Bu projelerin ba\u015f\u0131nda, Tekirda\u011f bulunuyor. Bunun i\u00e7in hepinize te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Bu ger\u00e7ekten \u00e7ok \u00f6nemli bir \u015fey. Tekirda\u011f hem ho\u015fg\u00f6r\u00fcs\u00fc ile hem Macar severli\u011fi ile bizim g\u00f6nl\u00fcm\u00fczde yerini ald\u0131. Alacak de\u011fil ald\u0131. Hem de 1930 lardan beri g\u00f6nl\u00fcm\u00fczdedir. Ve san\u0131r\u0131m bizlerce \u0130stanbul dan sonra en \u00e7ok bilinen \u015fehir, Rodosto yani Tekirda\u011f d\u0131r. Ben \u00e7ocukken ve daha \u00e7ok gen\u00e7ken ve benim gibi t\u00fcm \u00e7ocuklara Rodosto nun ne oldu\u011funu, Macarlar i\u00e7in neden \u00f6nemli oldu\u011funu \u00f6\u011fretiyorlar. Bu ikili ili\u015fkilerimize \u00e7ok fazlar \u015fey katan bir durum dedi.Macar K\u00fclt\u00fcr Evi, konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan kurdele kesilip hizmete a\u00e7\u0131ld\u0131.