Kestiği ağaç dalı başına düştü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde motorlu testereyle ağaç dalı kesen bir kişi, başına düşen ağaç parçası sebebiyle yaralandı. Yaralı adamın imdadına ise kardeşi yetişti.

Olay, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Sarıyar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motorlu testereyle evinin bahçesindeki ağacın kurumuş dallarını kesen Gürcan Başaran, başına düşen ağaç parçası sonucu yaralandı. Başında şişlik oluşan yaralı adamı, kardeşi Adnan Başaran ikna ederek, Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili konuşan Adnan Başaran, “Dut ağacının dallarını budarken, kopan ağaç dalı ağabeyimin başına düşmesi sonucu yaralamış. İlk başta gelmek istemedi ama başının şiştiğini görünce sonra ben de onu arabayla hastaneye getirdim” diye konuştu.

TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:16

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.