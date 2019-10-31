Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Yörük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Hüseyin Taşan (61) yönetimindeki 59 LR 705 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Su kanalına düşen otomobilde sürücü Taşan ve eşi Ayşe Taşan (56) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaşlı çift Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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