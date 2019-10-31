Trakya'nın yöresel ürünleri YÖREX’te sergilendi

Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan Trakya oda ve borsalarının belirlediği firmalar katıldı.

Anfaş Fuar Merkezinde “Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) Trakya damga vurdu. Trakya standında Edirne Badem Ezmesi, Bademli Kurabiye, Keşan Satır Et, Edirne Ciğeri, Edirne Meyve Sabunu, İpsala Pirinci, Meriç Yer fıstığı, Kırklareli hardaliyesi, Kırklareli Beyaz Peyniri, Kırklareli Meşe Balı, Velimeşe Bozası, Peynir Helvası, Malkara Eski Kaşarı ve diğer yöresel ürün ve lezzetler tanıtılarak satışı yapıldı



"Sekiz ürüne coğrafi işaret aldık"

Fuarın açılışına katılan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yöresel ürünlerin coğrafi işaret alması konusuna önem verdiklerine değindi. Şahin, “YÖREX Fuarı Türkiye’de yöresel ürünlerin korunması ve katma değerli ürüne dönüştürülmesi yolunda dokuz yıldır coğrafi işaret farkındalığı ile ilgili büyük katkı ortaya koydu. Türkiye’de coğrafi işaretli ürün sayısının 454, başvuru işlemleri devam eden ürün sayısının da 429 olduğu düşünülecek olursa bunda kurumların çalışmaları kadar YÖREX gibi organizasyonların da payı var. Biz de Trakya olarak hali hazırda 8 ürüne coğrafi işaret aldık, 13 ürün de başvuru aşamasında bulunuyor. Ayrıca 12 ürüne daha coğrafi işaret almayı planlıyoruz ve bunun ön çalışmaları içerisindeyiz. YÖREX Fuarı’nda bu ürünlerin tanıtılmasına önem verdik ve coğrafi işaret alan veya alacak ürünleri bu organizasyonda sergiledik. Önümüzdeki yıl YÖREX’te sergilenecek coğrafi işaretli ürün sayısını daha da artırmayı planlıyoruz” dedi.



Trakya Standı ilgi gördü

Beş gün süren fuar süresince Trakya standı önemli misafirler ağırladı. Açılış günü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gazeteci Yavuz Donat, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve farklı illerden TSO ve borsa başkanları Trakya Kalkınma Ajansı standı ziyaret etti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Yüksel Ertan Trakya standına gelen misafirleri ağırladılar, Trakya’ya özgü ürünler hakkında gelen ziyaretçilere bilgi verdiler.



Bakan Varank TRAKYA Standını ziyaret etti

Fuarın açılış günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trakya standını ziyaret etti. Ziyarette Trakya oda ve borsalarının temsilcileri ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Bakan Varank’a bölgenin yöresel ürün ve lezzetleri hakkında bilgiler vererek, Trakya lezzetlerinden ikram etti.

TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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