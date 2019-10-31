Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, mermiler ele geçirildi. Operasyon kapsamında aranan 7 kişiden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:16

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