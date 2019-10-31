Ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile yakalandı

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Tekirdağ’da emniyet ekiplerinin şüphelenerek çevirdiği ve üzerinde arama yaptığı şahıstan 20,22 gram uyuşturucu çıktı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde bir şahsın durumundan şüphelenerek üzerinde arama gerçekleştirdi. A.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 20,22 gr ‘skunk’ isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Polis uyuşturucuya el koyarken A.B.’yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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