Atölyede taşlama makinesinde patlama: 1 ölü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine parçalarının taşlama işlemlerinin yapıldığı atölyede, taşlama makinesinde meydana gelen patlamada Özbekistan uyruklu Zokır Vakhıdov, hayatını kaybetti.

Olay, Tekirdağ Çorlu karayolu üzerinde bulunan bir makine taşlama işlemleri yapan atölyede meydana geldi. Atölyede taşlama makinesinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sırasında makinede çalışan Özbekistan uyruklu Zokır Vakhıdov, ağır yaralandı. Olayı gören diğer çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Vakhıdov'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağı olan Vakhıdov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı ve polis olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.



TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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