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Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı

İHA

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı. Ağır yaralanan genç kızın, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Kaza, Malkara Şarköy yolu üzeri Gölcük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesindeki bir fırında ekmek ustalığı yapan Cengiz Ertan (50) yönetimindeki 16 NKG 73 plakalı hafif ticari araç, Şarköy istikametine seyrederken aynı yönde ilerleyen Doğan Urcan’ın kullandığı 59 HK 040 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazazedelerin yardımına koşan Gölcük sakinleri, ekiplere haber verdi. Kazada sürücü Cengiz Ertan ve araçta bulunan kızı Neşe Ertan yaralandı. Araçta sıkışan Neşe Ertan’ı itfaiye ekipleri kurtardı.
Sürücü Ertan Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kızı Neşe Ertan ise Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Neşe Ertan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TEKİRDAĞ

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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