Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

2 Kasım Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kurtuluş törenleri, saat 09.45’te şehitlik ziyareti ile başladı. Ardından Hürriyet Meydanı’na geçen protokol ve vatandaşlar, kutlama programını izledi. Tekirdağ Milletvekillerinin kutlama mesajları okundu. Atatürk büstüne Muratlı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, "Ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olan demokratik, laik, çağdaş kimliği ile Türkiye Cumhuriyeti atalarımızdan bizlere, bizlerden de gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirastır. Muratlı’nın kurtuluşunu 97 yıl önceki ruh ve heyecanla kutluyoruz. Bize bu onuru, bu sevinci, bu bayramı yaşatan kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyor, hepinizin 2 Kasım Kurtuluş Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Hasan Orhan İlk/Ortaokulu öğrencisi Sevde Çaya, 'Kurtuluş' şiirini okudu. Muratlı Belediyesi çocuk halk oyunları ekibi sahne aldı. U16 Ligi’nde şampiyon olan Muratlı Belediyespor oyuncularına da ödülleri takdim edildi.

Son olarak eski köprüden başlayan kortej geçidi saat kulesi önünde son buldu. Heyecanlı kalabalığa şeker ve hediyeler atan konvoy alkışlarla uğurlandı.

TEKİRDAĞ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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