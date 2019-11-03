Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde fuhuş yapıldığını tespit eden Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geçtiğimiz Cuma günü iş yerine baskın yaptı. Yapılan baskında fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer sağladığı iddia edilen E.Ö. ve M.T. isimli iş yeri çalışanları ile fuhuş yaptığı iddia edilen 1 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. E.Ö. ve M.T. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

TEKİRDAĞ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:09

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