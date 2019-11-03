Polisin dikkati hırsızları yakalattı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Yeğen Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri kapısı açık bir apartmanın girişinde bulunan bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendiler. Polis ekiplerini fark eden zanlı apartmanın üst katlarına doğru kaçmaya başladı. Polisler peşinden koşarak zanlıyı apartman merdivenlerinde yakaladı. Kapısı açık bir daire gören polis ekipleri yaptıkları incelemede daire içerisinde bir zanlı ve çatı katında da iki zanlıyı yakaladı. Zanlıların yapılan üst aramasında daireden çaldıkları iddia edilen ziynet eşyaları çıktı.

Sorgulanmak üzere Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.G., U.G., E.Ç. ve M.Ç. ismindeki 4 zanlı buradaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:09

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