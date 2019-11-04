İlk kez ok atmanın heyecanını yaşadılar

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Tekirdağ’da Okçuluk kış spor okullarında yeni başlayan onlarca öğrenci ilk kez ok atmanın heyecanını yaşadı.

Alanında uzman okçuluk antrenörü eşliğinde hafta sonu ASP kızerkek grubu saat 10.0011.00 /yeni başlayan kış okulu dönemi 12.0013.00 yarışma grubu 13.00 15.30 ve Çorlu 18.0019.30 ‘da çalışmalar devam ederken, yeni başlayan yüze yakın öğrenci de Gençlik Merkezinde ilk kez ok atmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Okçuluk sporuna gönül vermiş tüm sporcularımıza kış spor okullarında başarılar diliyoruz” denildi.

TEKİRDAĞ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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