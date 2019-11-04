Tekirdağ’da 456 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ ‘ın Şarköy İlçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 456 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Şarköy İlçesinde kaçak olarak alkol üretiminin engellenmesi ve haksız kazanç sağlanmasının önlenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında C.D. ve N.D. isimli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde 270 Lt Etil Alkol, 186,5 Lt satışa hazır halde kaçak alkollü içki, çok sayıda sahte bandrol, kapüşon, etiket ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Konu ile ilgili C.D. ve N.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında ‘5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı. C.D. isimli şüpheli hakkında ayrıca ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan işlem yapılarak, şahıs gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:11

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.