Tekirdağ’da 1 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

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Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin merkezi ilçe Süleymanpaşa’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; bin 463 gram kubar esrar maddesi, 64,9 gram Hint keneviri, 2,13 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:11

YATSI 19:32

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