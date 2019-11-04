Minibüs şoföründen insanlık örneği

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Tekirdağ Malkara’da minibüs şoförü Özkan Dolay, tesadüfen rastladığı kazada sürücünün yardımına koştu.

Malkara Şarköy yolu üzerinde minibüsüyle Sağlamtaş Mahallesi’ne seyreden şoför Özkan Dolay, Şarköy istikametine giden bir otomobilin Aksakal mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtuğunu gördü.

Aracını durdurup hemen yardıma koşan duyarlı minibüs şoförü Dolay, kazazedelerin yanına gitti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, çağrılan çekici vasıtasıyla kaza yapan otomobil girdiği şarampolden çıkarıldı.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini ifade eden minibüsçü Özkan Dolay, “Önümde oldu olay. Görünce kayıtsız kalamazdım. Hemen yardıma koştum. Neyseki can kaybı ya da yaralananın olmaması sevindirici” diye konuştu.

TEKİRDAĞ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:11

YATSI 19:32

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