Öğrencilerden farkındalık etkinliği

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’nda '28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

Çerkezköy Şehit Dinçer Ersoy İlkokulunda düzenlenen programa okula adını veren Şehit Dinçer Ersoy’un annesi Nilüfer Ersoy ve Okul Müdürü Ercan Küçük de katıldı. Programda okul öğretmenlerinden Hilal Aksoy ve Kübra Akagündüz, farkındalık oluşturmak ve topluma mesaj vermek amacıyla öğrencilerle birlikte maske taktılar. Etkinlik hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere ver verildi: “Toplumda herkes potansiyel hasta ve engellidir. Onun için herkesin yarın başına nelerin gelebileceğini bilemediğinden çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı düzenli bir yaşam için dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Plastik eşyaları ve deterjanları hayatımızdan çıkarmalıyız. Şeker gibi ürünleri çok az tüketmeliyiz. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi radyasyon yayan cihazlardan olabildiğince uzak olmalıyız. Çocuklar bizim yarınımız. Onları yarınlara iyi eğiterek sağlıklı yetiştirmeliyiz.”

TEKİRDAĞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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