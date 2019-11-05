İl Sağlık Müdürü Becerir: “Hasta çok ama yeterli organ yok”

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce "Organ Bağışı Haftası" konulu program düzenlendi. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Becerir, “Organ nakli bekleyen hasta çok ama yeterli organ yok” dedi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Dönmez, Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir toplantıda yaptığı açıklamasında "Dünyada bütün ülkelerde aynı sorunlar var. Organ nakli bekleyen hasta çok ama yeterli organ yok. Bu konunda başarılı ülkeler de var. Mesela İspanya'da organ nakli sorunu halledilmiş halk daha bilinçli. Organ naklinin dini açıdan da hiç bir sıkıntısı yok. Organ bağışı konusunda insanların bilgilendirilmesi ve organ bağışının artırılması gerekiyor. Bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde farkındalık oluşturup organ bağışının artmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Sonrasında Vali Aziz Yıldırım’da bir konuşma gerçekleştirdi.

Program öncesi Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Vali Yıldırım’ı kapıda karşıladıktan sonra valiye "Organ Bağışı Haftası" kapsamında rozet taktı.

TEKİRDAĞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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