Tekirdağ’da 39 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’dan Edirne’ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler Tekirdağ polisine yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında İstanbul’dan gelen araçla Tekirdağ üzerinden Edirne’ye göçmen götürüleceğinin bilgisini alan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kısa sürede harekete geçti. Bahse konu araç belirtilen adreste durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 39 yabancı uyruklu şahıs olduğu ayrıca aracın bagaj kısmında şişme bot ve ekipmanı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili araç sürücüsü F.C. ve rehber olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu H.S. isimli şahıslar ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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