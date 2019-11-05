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Tekirdağ'da 40 kişinin zehirlendiği ıspanak numuneleri İstanbul'a gönderildi

İHA

Tekirdağ'da 40 kişinin zehirlendiği ıspanak numuneleri İstanbul'a gönderildi.

Tekirdağ'da 40 kişinin zehirlendiği ıspanak numuneleri İstanbul'a gönderildi

Tekirdağ'da 40 kişinin zehirlendiği ıspanak numuneleri İstanbul'a gönderildi.
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren 50 çalışanı olan bir işletmede 02.11.2019 tarihinde işletmenin yemekhanesinde yedikleri yemeklerden dolayı rahatsızlanan 27 çalışan gıda zehirlenmesi teşhisi ile Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır. Ayakta tedavi edilen hastalar hemen taburcu edilmiştir. Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 02.11.2019 tarih ve 16.30 saatinde olay mahalline intikal edilmiş olup şikayete konu işletmede 04.11.2019 tarihinde izlenebilirlik denetimi yapılmış olup, ıspanakların Çerkezköy’de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili işletmede yapılan denetimde alınan ıspanak numuneleri analizleri yapılmak üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca benzer şikayetleri olan Çerkezköy ilçemizde 3 kişi, Çorlu’da 1 kişi, Saray’da 5 kişi, Süleymanpaşa’da 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etmiştir” denildi.
39’U taburcu edildi
Açıklamanın devamında, “Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39’u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikâyetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikâyetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir” ifadelerine yer verildi.

TEKİRDAĞ

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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