Çerkezköy TSO'nun ikinci dönem eğitimleri başladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Çerkezköy TSO) 2. dönem eğitimleri, Seyyal Hacıbekiroğlu’nun anlatımları ile “Tercih Edilen İnsan/Çalışan/Yönetici Olmak” eğitimi ile başladı.

Çerkezköy TSO Konferans Salonunda gerçekleşen Tercih Edilen İnsan/Çalışan/Yönetici Olmak eğitimi, her sektörden katılımcıyı ağırladı. “Dünyada ciddi bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Örneğin 10 yıl önce bizlere imkansız gelen robotlar artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Hatta çok yakın bir süreçte, çok sayıda insanın yaptığı bir iş; tek bir robotun kullanımı ile gerçekleştirilecek. Bu süreçte bizim de kendimizi iyi bir noktada konumlandırmamız gerekiyor” sözleriyle eğitime başlayan Seyyal Hacıbekiroğlu, “Biz bir şeye heves ediyoruz. Hatta oldukça hızlı motive oluyoruz ve harekete geçiyoruz. Ancak bu hevesimizi davranışa dönüştürme disiplinimiz maalesef yok. Ve tekrar etmenin sihrinin farkında değiliz. Tekrar edilmeyen her şey unutulmaya mahkum” dedi.



"Kendinizi yenileyin"

Tercih edilen çalışan veya yönetici olmanın ilk adımının tercih edilen insan haline gelmek olduğunu katılımcılarla paylaşan Hacıbekiroğlu “Kendimizle iletişimimiz iyi değilse pozitif kalmamız mümkün değil. Önce kendinize zaman ayırın ve kendinizi dinleyin. İnsanları, doğayı, her canlıyı dinleyin. Sabırlı olun. Niyetinizi, amacınızı ve bunların sonucunu tekrar tekrar gözden geçirin. İnsanlar hakkındaki yargılarımızın, aslında aynılarının kendi datamızda var olduğu için geldiğini asla unutmayın” sözlerini kaydetti.



"Unvanlarınızın hakkını verin"

Hacıbekiroğlu, katılımcılarla güncel ve bilimsel verileri de paylaştığı eğitimde sözlerine şu şekilde devam etti: “Samimi, adil, sevgi dolu, saygılı, dürüst, cesur, bilgili, ilgili, öğrenen, yardım ve iyilik eden olmayı bir davranış haline getirin. Her şeyde kendinize dönüp bakın. Kendinizi sevin, saygı duyun ve her kendi eksik yönlerinizi görün, fırsata dönüştürün. Sürekli ve yeniden öğrenin. Online eğitimler alın. Sıkı/derin çalışın. Ertelemeyin. Konuşmanız, davranışlarınız, bilginiz, nezaketiniz, sevginiz ve niyetinizle iz bırakın. Sosyal sorumluluklar edinin. Sosyal medyada yararlı hesapları takip edin. Düşünün, sorgulayın, vazgeçmeyin, şikayet etmeyin, sahip olduklarınıza minnet duyun. Unvanlarınızın hakkını verin, sizin yapış şekliniz ile onlar anlam bulsun” dedi. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı eğitim sertifika dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimin ardından sonra erdi.

