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Ergene’deki arı üreticilerine kovan desteği

İHA

Tekirdağ'da Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında Ergene’deki arı üreticilerine kovan desteği verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesisinin, arı yetiştiricilerine destek olmak ve bal üretimini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında, Ergene ilçesinde kovan dağıtım töreni düzenledi. Ergene Belediyesi önünde gerçekleşen kovan dağıtımı programına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, mahalle muhtarları ve Ergene’deki arı üreticileri katıldı.

Kovan dağıtım töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanmakta olan arıcılığı geliştirme ve polinasyon projesi kapsamında Ergene ilçemizde bu yıl 16 üreticimize 235 adet kovan dağıtımı yapıldı. 2015’ten bu yana bugünde verdiğimiz 235 adet kovanla birlikte 47 üreticimize toplamda bin 114 adet kovan dağıtımı yapıldı. Projenin devamı olarak önümüzdeki yıllarda ana arı üretim tesisi, bal paketleme ve ambalajlama, pazar ağının kurulması gibi projeler de uygulanmaya başlanacak. Proje ile amacımız arı üreticilerinin yerel pazardan daha büyük pazarlara açılması konusunda yol göstermek ve destek” dedi.

Ergene’nin sanayi ve tarımı aynı anda yaşayan bir bölge olduğunu kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi her sene yaz döneminde tarımımızın farklı alanlarında üreticilerimize destekte bulunuyor. Çiftçimize gübreleme desteklerimizin yanında bugün de arıcı üreticilerimize kovan yardımı desteğinde bulunuyor. Biliyorsunuz bu proje içinde Ergene’de Hasan Basri Topsak isimli arı üreticimiz Türkiye kristalize bal alanında Türkiye’de birinci dünyada üçüncü oldu. İşte bu başarı da Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin Ergene'mizde üreticimize vermiş olduğu destek ile geldi.” diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tarım ve hayvancılık alanında önemli projelere imza atıyoruz. Bugün de Ergene ilçemizde faaliyet gösteren arı yetiştiricilerimize kovanlarını teslim ediyoruz. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticilerimizin başarılarından ve bereketli bal üretimlerinden mutluluk duyarız. Tekrardan tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bol ve bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ergene’deki arı üreticilerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından kovanları teslim edildi.

TEKİRDAĞ

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:31
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