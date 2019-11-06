Ağaç sayesinde devrilmekten kurtuldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafriyat kamyonu ağaca çarparak durabildi.
Kaza, MalkaraHayrabolu yolu üzeri eski Malkara çöplüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozyörük istikametine giden bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren kamyon, ağaca çarparak durabildi. Ağaç sayesinde devrilmekten kurtulan araçta maddi hasar meydana geldi.
TEKİRDAĞ
06 Kasım 2019 Çarşamba
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